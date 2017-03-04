相親節目夯 全新一季《非常完美》浪漫登場
全新一季甜蜜戀愛真人秀《非常完美》明（5日）晚間10點半將在中天綜合台播出，節目由大陸女星陳怡主持，並邀請寇乃馨、心理諮詢師夏東豪與大陸男星王瑞等人擔任情感嘉賓，近幾年相親節目種類五花八門，屬《非常完美》公認為最有「看頭」，相親男女的來賓則最「吸睛」，節目也不時會邀請藝人參加，開播以來廣受觀眾喜愛。
本周節目中來自台灣的女孩陳思綺，曾上過PTT正妹表特板，被封為「甜甜的鋼琴小老師」擁有天籟嗓音以及甜美長相，吸引男嘉賓爭相表白。陳思綺表明不接受零感情經歷的男生，因曾對方的不成熟讓她感情上受傷，卻遭到情感嘉賓夏東豪糾正：「你不能一朝被蛇咬，十年怕草繩！」
來自韓國女孩「星兒」前來相親，現場與多位男嘉賓趣味互動，逗趣模樣讓來賓們哈哈大笑，最後星兒選了心儀對象馬琰，她聞對方身上味道，害羞表示：「很緊張！」可惜最後馬琰並沒有為她轉身告白，馬琰坦言：「沒想過要找其他國家的。」怕兩人語言上面溝通有困難。
更多精彩內容於3/05起每週日中天綜合台CH36頻道《非常完美》晚間10點30分播出。
(中時)
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