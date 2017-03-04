祥龍助陣 高市戶政宣導列車啟動了！

內門宋江陣每年都吸引數萬人湧進內門紫竹寺，高雄市戶政事務所到場宣導。（吳江泉翻攝）

戶政事務所到內門宋江陣宣導。（吳江泉翻攝）

內門宋江陣每年都吸引數萬人湧進內門紫竹寺，高雄市旗山、內門、美濃、茂林戶政事務所趁此盛會聯合設攤辦理有獎徵答、APP下載送好禮等宣導活動，讓市民及遊客了解戶政服務的多元性。

今年的武林盛會「高雄內門宋江陣」今(4)日在內門南海紫竹寺熱鬧登場，高雄市旗山、內門、美濃、茂林戶政事務所挺進活動現場，與市民及遊客來內門「逗鬧熱」。

設攤辦理各項戶政宣導及送好禮活動，民眾現場參加有獎徵答或下載「高雄市戶政App」，即贈送精美禮物乙份，民眾參與踴躍，不到半小時禮物已發送完畢。

活動會場一對當地的老夫婦親自體驗有獎徵答活動，並主動拿了一張歸化測試的宣導單，說要給媳婦，旗山戶政所秘書特別選了第3胎補助金額的題目交由老夫婦回答，老婦人笑得合不攏嘴。

(中時)