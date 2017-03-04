朝陽科大EMBA 校友談那些年在朝陽學到的事

朝陽科技大學舉辦「頂尖企業成功方程式新書發表論壇」，由前校長鍾任主持，也請來中國四云奶蓋貢茶總裁施瑞峰、新益美台灣分公司總經理黃村煜、德昌營造財務長詹中亮（由左而右）擔任與談人。（馮惠宜攝）

朝陽科技大學106年3月4日在波錠廳舉辦「頂尖企業成功方程式新書發表論壇暨朝陽科大EMBA招生說明會」活動，除介紹新書，亦透過頂尖企業代表分享各自所屬企業經營之成功方程式。（馮惠宜攝）

選在EMBA招生之際，朝陽科技大學管理學院4日午後別開生面舉辦「頂尖企業成功方程式新書發表論壇」，將這本企業管理新書介紹給產業界朋友，書中成功企業代表：中國四云奶蓋貢茶總裁施瑞峰、新益美台灣分公司總經理黃村煜、德昌營造財務長詹中亮也親自與會，分享各自所屬企業經營之成功方程式，以及那些年在朝陽校園學到的寶貴經驗。

朝陽科大管理學院院長李素箱表示，企業個案教學與研究是該校積極發展的教學方向，本次擔任論壇與談人的除了是書中3家成功企業代表，更是該校管理學院傑出校友，透過他們現身說法，更能讓校友、民眾進一步認識朝陽一向重視學企並行、實務與學術皆不能偏廢的辦學理念。

擔任主持人的是朝陽前校長鍾任，他表示，該校當初設立管理學院的理念就是希望在老師教導下，應證本土的案例，讓學生所學結果能應用在實務方面，最足以代表的就是參與論談3位與談者，他們過去都曾在朝陽進修，回到企業後應用在企業管理成為頂尖企業。

中國四云奶蓋貢茶總裁施瑞峰為參與此次論壇中午12點才搭機返台，論壇結束後又將飛大陸，他創立的四云貢茶在短短5年內，成為中國大陸家喻戶曉的手搖茶連鎖品牌，更在韓國、香港、新加坡等14個地區成功發展連鎖品牌；施瑞峰分享他透過化繁為簡、不斷演繹擴大，引進五星級管理服務，以及傳遞幸福感的經營哲學。

而紐西蘭跨國直銷商「新益美」台灣分公司總經理黃村煜則自豪的表示，新益美台灣分公司從92年進入台灣市場，如今每年產值是當年3千倍的資本額，他強調，企業要做大、做久、穩定成長就需要團隊，在團隊管理上，管理者一定要做對的事，而被管理者則是要把事情做好。

另德昌營造財務長詹中亮則分享公司董事長經營理念，他說公司講求速度、服務與核心專長，老闆深信做營造是需要經過老天考驗的工作，不需誇耀過去的成果，每個個案都應當做新的挑戰。

(中時)