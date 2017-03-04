陸生提出承諾書需求 清大：今年特別多
多所大學與中國大陸交流時，簽署「承諾書」保證不從事「一中一台」等活動惹議。國立清華大學指出，2010年時大陸地區首次有1校陸生提出需求，今年特別多，有20多校陸生提出需求。
清華大學副校長陳信文表示，清華與對岸學校的任何正式書面約定，均按法令規定事前向教育部申報，至於網路流傳的承諾書，並非學校對學校的正式約定，而是僅提供給申請來學校研修、並有此需求的師生。
陳信文說，此「承諾書」僅說明課程不涉及政治內容，強調「學術交流研究本就不涉及宗教、商業、政治，對於學校教師的教學內容，本校從來不曾干預」，同時也不會強迫學生必須修習哪些課程，「只要是學生有興趣的，都可以自由選課」。
陳信文指出，2010年時首次有陸生來台前，向清大提出申請「承諾書」，以順利通過審批程序，於是承辦單位就依對方學校提供之參考範本，重新調整與擬定新的內容後，寄發給所需學生或學校承辦人員，絕非校對校的正式約定。
陳信文說，經統計，今年約有20多所大陸地區學校學生提出申請文件，確實較以往多，並強調，為了讓大陸學生能來台灣學習，會盡力提供他們所需，且擬定的文件也只是供其申請、審批時用，絕對與信念或政治無關。1060304
(中央社)
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