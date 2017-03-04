男子凌晨輪椅卡路中央 巡邏警解危

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一名59歲行動不便的獨居男子，今天凌晨外出吃宵夜時，輪椅故障，卡在路中央，所幸巡邏員警經過，協助推回家中。

桃園警察分局景福派出所兩名員警凌晨執勤巡邏時，在桃園區博愛路與永安路口時，發現有民眾坐著輪椅停在路口，由於附近道路燈光昏暗，稍有不慎容易造成車禍意外。

警方表示，59歲簡姓男子平日獨居在家，因為行動不便，必須要坐輪椅行動；凌晨突然肚子餓而自行推著輪椅到附近店家，但卻因為輪椅故障，加上體力不支，輪椅卡在路中動彈不得。

男子表示，凌晨受困路中內心相當惶恐，深怕有車輛行經附近，稍不注意容易釀成意外；所幸遇到巡邏員警經過，終於鬆了一口氣，員警還貼心推輪椅幫助他回家，結束一場虛驚。1060304

(中央社)