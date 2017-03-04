「得爐主」太旺？ 鐵皮加蓋屋頂全燒光
彰化縣員林市建國路一民宅屋頂4日上午11點多傳出火警，6坪多大的頂樓鐵皮加蓋空間起火燃燒，火勢迅速被消防人員撲滅，未釀傷亡，起火原因仍待火場鑑識，初步不排除是放鞭炮不慎引燃雜物。
今天上午11時許，員林市建國路一間三樓透天厝的民宅頂樓加蓋的石棉瓦違章建築，突然竄出濃煙，但屋主卻渾然不知。所幸附近民眾路過發現通報119，消防人員獲報後出動9車近30名警義消到場灌救，迅速撲滅火勢。
員林消防分隊指出，到場時4樓濃煙竄天，還不時有老舊石棉瓦片掉落，情況一度危急，所幸拉水線灌救，約11點半控制火勢。
屋主向警消表示，頂樓多堆放雜物，不知為何起火；附近鄰居則指，火警民宅屋主今天「得爐主」，火警發生前有燃放煙火，可能因而引發火勢，詳細財物損失與火警原因仍有待進一步調查。
(中時)
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