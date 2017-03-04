LPGA》美女高手重返榜首 魏聖美匯豐領先2桿
首輪領先的「漂亮寶貝」韓裔美籍好手魏聖美，4日在匯豐錦標賽第3輪揮出67桿，以領先2桿的總桿202桿(-14)，二度站上龍頭位置，5日最後1輪爭奪近3年首勝與LPGA生涯第5冠。
不過，她的後路面追兵都是當今LPGA的頂尖高手，世界前2紐籍高寶璟、泰國艾莉雅與韓巡「獎金后」、今年進軍LPGA的韓國新星朴城絃，同以204桿(-12)並列第2。
前兩輪領先的前球后韓將朴仁妃，第3輪雖只揮出71桿，以總桿205桿(-11)退居與澳洲公開賽冠軍同胞張荷娜並列第5，但仍有機會與上述幾位領先群，爭奪逆轉勝。
魏聖美2009年菜鳥球季至2014年贏得4冠，但自從2014年6月贏得美國公開賽之後，只在2015年藍灣菁英賽獲得1場前10(並列第10)，去年更吞下12場淘汰，沈寂多時後，終在匯豐錦標賽大復活。
她第3輪前14洞打完總桿一度-14，雖第15洞吞下當天唯一柏忌，但第16洞再補回1隻小鳥，這輪交出6鳥1柏忌67桿，保持2桿領先優勢。
去年前半年贏得4勝的高寶璟，去年8月打完里約奧運後1冠未得，且在年終賽輸掉「年度最佳球員」、「獎金后」與「平均最低桿」3項大獎， 季後決定換掉合作3年的全球知名教練李德貝特，改拜指導曾雅妮、馮珊珊的南非籍吉爾奎斯特為師，這場比賽則打出新季代表作，前3輪揮出69、68、67桿躍居並列第2，決賽輪爭奪去年7月馬拉松菁英賽以來第1勝。
去年獲得4場前10的龔怡萍，第3輪恢復水準打出69桿，以216桿升至並列第49。
(中時電子報)
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