賴清德送柯文哲醫師包 引發聯想

賴清德今天贈送一個醫師包給柯文哲，引發聯想要柯回去當醫師，賴連忙否認。(曹婷婷攝)

台北市長柯文哲今天率市府一級首長到台南市政交流，獲得賴清德贈送手工帆布醫師包，令人聯想，由於柯文哲表態將尋求連任，賴此舉是否寓意要柯文哲回去當醫師？賴清德受訪笑著否認，「不是這個意思，我自己也有一個，我很喜歡，不是真的要當醫師才能使用。」

賴清德今天在市政交流會上贈送柯文哲黑色醫師包，不免令人引來政治聯想，柯文哲事後受訪笑說「沒有機會用啦！」賴清德說，這是台南在地有名的帆布包，他跟柯市長都是醫師，他自己有一個包包，因此特別再去買一個送柯市長。

賴清德強調，這不是真的要當醫師才能用，平常市長推動市政工作，許多文件都能放在裡面，希望柯市長喜歡。面對媒體問到是否支持柯文哲連任？賴清德說「黨中央的決定還沒出來」，提及有無連任秘笈傳授給柯文哲？賴清德笑談，「柯P功夫在我之上，不在我之下！」

(中時)