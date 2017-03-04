孕婦被要求暫離職 北市：查雇主是否違法
台北市某自助餐店員工懷孕初期被雇主要求暫離職位。勞動局今天說，此案已進入勞資爭議調解，將調查雇主是否違反勞基法，若有違反法規，將處新台幣9萬至45萬元罰鍰。
媒體報導，1名在台北市某自助餐店工作的孕婦，懷孕初期被雇主要求暫離職位返家休息。勞動局表示，會調查雇主是否違反勞基法，違者可處9萬至45萬元罰鍰；另外，在性別工作平等法部分，也會了解雇主是否涉及違法。
針對有雇主要求懷孕婦女留職停薪、等生完孩子再上班，勞動局表示，依勞動基準法第51條規定，妊娠期間，如有較為輕易工作可申請改調，雇主不得拒絕，並不得減少工資，此立法意旨在落實母性保護原則，雇主也應善盡照護員工身心健康，並主動協助調整工作內容，以利懷孕員工能夠兼顧身體健康照護與工作。
勞動局說，公司對於員工懷孕期間應主動告知法定權利，同時不可用任何藉口或理由強迫或誘導，要求員工留職停薪。
勞動局表示，性別工作平等法第 11 條規定，受僱者有結婚、懷孕、分娩或育兒情事時，雇主不得規定要求離職或留職停薪，也不能當成解僱理由。違反者，相關規定或約定無效，勞動契約終止也不生效力，並可處雇主30至150萬罰鍰，且公布姓名或名稱。1060304
(中央社)
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