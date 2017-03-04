《少年兵團》再聚首 5566向沈玉琳報仇
沈玉琳日前受邀上中視《飢餓遊戲》，主持人孫協志、王仁甫、許孟哲對他恨得牙癢癢的，揚言要趁機會報仇，而沈玉琳竟不知死活地惹毛主持人，還嗆許孟哲：「分手了又不會怎樣，幹嘛一直在旁邊不說話呢？」讓他們三個都紛紛表示要讓沈玉琳空著肚子回家。
孫協志、王仁甫、許孟哲過去主持《少年兵團》而大紅，該節目製作人就是沈玉琳，孫協志回想起當時被惡整的情況：「玉琳哥當時就會想一些整藝人的橋段，比如說親眼鏡蛇、手放進鱷魚嘴巴三秒鐘等等諸如此類，讓當時所有人恨得牙癢癢的！」
沈玉琳在錄影前半段都生龍活虎，還有心情嗆許孟哲、暗虧孫協志「分手又不會怎樣！連離婚的看起來都開開心心的是吧！」錄到後半段，沈玉琳就開始鬱鬱寡歡、餓到沒力，大叫說「飢餓就做效果就好了，幹嘛玩真的！」讓他感慨「出來混總是要還的」。更多精彩內容請於3/5（日）晚上八點鎖定中視《飢餓遊戲》。
(中時)
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