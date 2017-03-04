高巿警婦幼隊 開辦防身班教抓狼
高市婦幼警察隊開辦女子防身班，4日在巿警局登場，課程除了防身術與十大要害防身舞教學，更上演「性騷擾抓狼」實境秀，傳授防狼SOP，實用又豐富的課程讓60名學員大呼受用無窮。
課程由婦幼隊副隊長鄭淑敏領軍，柔道六段也是金牌教官的她，親自指導傳授女子防身術，更較往年精彩、紮實的課程，使得昨天除了有個別報名的學員，也吸引7對母女檔、2對姊妹檔，更有12名雄女師生教官一起學抓狼。
婦幼隊長陳玲君表示，依近3年警察局受理性騷擾案件統計，陌生性騷擾案件中30歲以下女性被害人占了9成，因加害案件常發生在一瞬間，被害人大都難以即時反應，除了錯失保全證據時機，也可能因隱忍而遭進一步加害。
因此這次課程特別針對陌生性騷擾因應處置加強訓練，安排防身術及防身舞演練，並藉由臉書直播「性騷擾抓狼」實境秀教學，讓學員透過情境模擬，做好自我防衛與證據保全，牢記防狼SOP「保持冷靜、大聲呼救、尋求協助」。
(中時)
關鍵字：高市婦幼警察隊
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