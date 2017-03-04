台鐵特考可望增額 月薪最高42K

我要評比

台鐵人力長期不足的問題引爆勞資對立，半年來員工多次上街反過勞、爭取權益，行政院同意增額，除考試院原核定的882名缺額外，因應台鐵員工退休潮，預估6月再爭取增額錄取，總名額有機會超過1600人。

台鐵將於6月17日到19日舉辦特考，本月10日至20日開放報名，佐級不限學歷都可報考，月薪約3萬3280元；員級學歷要求高中以上，月薪約3萬5480元；高員級學歷要求大學以上，月薪約4萬2675元。

(中時)