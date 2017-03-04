林務局提供多類別樹種 邀民眾種樹
南投林管處定本月10日上午在該處及轄屬各工作站同步辦理「捐發票換苗木」活動，今年特別準備6種各具特色喬灌木樹苗供民眾選擇，民眾可憑1-3月發票2張換取苗木1株，1人限領2株，歡迎民眾前往領取。
南投林管處長李炎壽表示，今年捐發票換苗木活動共有1萬3000株苗木贈送；10日將在南投林管處及轄屬5個工作站同步辦理，發放的樹種包括烏心石、木槿、桂花、朱槿、杜鵑及七里香等6種樹種各500株。
而南投林管處轄管的臺中、埔里、水里、竹山及丹大等５個工作站則發放烏心石、桂花、杜鵑及朱槿等4種樹種各500株，每種樹苗都各具特色，民眾可上林管處網站業務公告區先行查閱各樹種的特性，再行前往發放地點。
(中時)
關鍵字：南投林管處
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