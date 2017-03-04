佩佩挺3月孕肚 怨老公很少碰她
雙胞胎佩佩目前懷孕3個半月，日前她與老公余小魚一起上中天《麻辣天后傳》，利菁一看到余小魚，就直說：「你看起來滿怕老婆的。」小魚爆料說：「佩佩很假仙。」以懷孕腰痛為理由躲避洗碗，隔天竟被抓包跟朋友開心彎著腰採草莓。佩佩則不惜公開閨房秘密：「他很少碰我！」肚中的寶寶也是做試管來的，讓她笑罵：「我根本像代理孕母！」
佩佩及老公余小魚結婚2年，婚前交往了13年，竟然也有很多夫妻間不能說的秘密。佩佩道出她的壓力，結婚2年，「人家都說我肚子不爭氣、女生不會生，但其實他很少碰我。」小魚聽了只能苦笑，佩佩更說：「肚中的寶寶也是，直接試管，讓我覺得自己像代理孕母。」
小魚自知愧疚，今年過年時，破天荒買了價值15萬的名牌包犒賞佩佩，「女生懷孕很辛苦，買個包包讓她開心一下」，殊不知，佩佩早就瞞著他變賣掉，「因為朋友說那個款是很稀有，我賣18萬，還有賺3萬耶！」讓小魚一陣傻眼。
(中時)
關鍵字：佩佩
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