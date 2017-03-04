金正男案嫌犯抵陸 北韓使館現可疑車輛

涉嫌謀殺北韓領導人金正恩兄長金正男的北韓嫌犯今天凌晨抵達北京，中央電視台今天在北韓大使館外拍攝到車輛駛離。由於今天中午有飛機前往北韓，懷疑車輛可能是載送嫌犯前往機場。

金正男毒殺案中唯一遭逮的北韓籍嫌犯李正哲，昨天遭到馬來西亞驅逐出境。他今天凌晨抵達北京後，在北韓大使館前召開記者會，指控馬來西亞警方在未掌握證據的前況下就將他逮捕。他為自己喊冤，也指控大馬政府威脅認罪。

今天北京只有一班飛往北韓平壤的航班，預計中午12時55分，從北京首都機場第2航站起飛。外界普遍認為，李正哲將搭乘這個航班返回北韓。

鳳凰網引述央視新聞指出，守候在北韓大使館外的媒體在11點左右，拍攝一輛掛著北韓國旗的車輛駛離使館，去向不明。1060304

(中央社)