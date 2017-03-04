降血脂藥疑爆假藥 拿到這批號先別吃
新北市一家藥局2日在替民眾調劑時，發現三高患者常用的降血脂藥物「冠脂妥」，藥品色澤和以往不同，通報食藥署介入調查，目前批號「MV503」已全面下架，民眾如有拿到先別吃。
針對假藥爭議，食藥署下午5時對外說明調查情況。
藥師公會全聯會發言人沈采穎今天表示，3月2日晚上接獲新北市一家社區藥局反映，降血脂藥物「冠脂妥」（Crestor 10mg）色澤和平時不同，懷疑是假藥，隔日即通報廠商及食藥署。
食藥署指出，已接獲藥廠通報，「冠脂妥」（Crestor 10mg）膜衣錠盒裝，批號「MV503」疑有假冒品，並去函各醫療院所及藥局，先將產品下架。
根據衛福部健保署資料顯示，2016年健保給付藥品申報金額的第1名就是冠脂妥，台灣民眾一年光是吃這款藥就吃掉新台幣23億元。
沈采穎表示，冠脂妥是許多三高慢性病患者用藥，尤其是糖尿病患者更應嚴謹控制血脂，在市場上用量蠻大的，但這次下架的批號「MV503」，已在市場上流通好幾個月，各家藥師反映幾乎都已用完，市場上庫存也不多，若民眾手上仍有此批號藥品，先別食用。
沈采穎說，過去並沒有聽說「冠脂妥」發生過假藥問題，這次之所以出現這樣的問題，認為有可能是假藥，也有可能是藥品在製成上有色差所致。1060304
(中央社)
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