三陸鐵道棒球隊來台 友誼賽桃園開打

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日本岩手縣「三陸鐵道Kit Dreams棒球隊」與台灣閃亮之星棒球隊，今天在桃園市進行友誼賽。桃園市長鄭文燦表示，台日間友誼深厚，藉由這次賽事更拉近彼此的距離。

鄭文燦今下午前往桃園市青埔運動公園棒球場，出席「台日友好棒球交流賽」，同時歡迎來自日本岩手縣「三陸鐵道Kit Dreams棒球隊」隊職員。棒球隊並由岩手縣宮古市長山本正德率隊，隊員陣容中有不少曾經打過日本各級棒球的好手。

鄭文燦說，今天友誼賽緣起為「滅火器樂團」到日本東北三陸地區拍攝MV取景時，和宮古市長下了戰帖；宮古市爽快赴約來台，與台灣閃亮之星明星棒球隊參與友誼賽，促成特別的緣分。

山本正德則說，台灣、日本的棒球蓬勃發展，實力在伯仲之間，這次榮幸來台，也希望藉由友誼賽，讓台、日本雙方交流更加緊密，切磋彼此球技。1060304

(中央社)