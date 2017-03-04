國民黨花縣黨部青工總會長交接

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國民黨花蓮縣黨部青年工作總會會長今天舉行交接典禮，新任會長也是花蓮市民代表黃瑞文，由前任會長魏嘉彥手中接下印信，正式就任。

上午除參選國民黨主席的前副主席詹啟賢親自到場，前行政院東部服務中心副執行長林有志代表吳敦義陣營，市民代表謝宜萱率領青年團隊全力為洪秀柱輔選，郝龍斌則派台北市青工總會長林杏兒到場，參選黨主席各陣營拉票較勁意味濃厚。

由於正逢國民黨主席選舉連署期間，有意參選黨主席人選也都派代表前來致意。詹啟賢親自到場祝賀，並勉勵青工總會成為黨部與社會大眾之間最緊密的橋梁。

黃瑞文致詞表示，將更積極為花蓮縣的青年朋友服務，並逐步推廣國際、兩岸，及與國內其他縣市青年團體的交流，建立青年的國際交流窗口。

他說，青工總會是國民黨的一分子，與國民黨的發展息息相關，所以未來將積極推薦、培養在地青年從事更多的社會服務，並藉此發掘更多的有志青年投入政治工作。1060304

(中央社)