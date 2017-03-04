新南向政策座談會 旅菲台商獲益多
中華民國駐菲代表處與菲律賓台商總會聯合主辦「新南向政策」座談會，協助旅菲台商了解這項政策帶來的契機與挑戰，以在菲律賓取得更大的成功。
「菲律賓新南向政策暨企業診斷專業座談會」下午於菲律賓台商總會會所舉行，旅菲台商、台企幹部、台商第2代以及駐菲代表處人員逾百人參加。
駐菲代表林松煥從歷史、世界大趨勢、台灣經貿現實等角度，分析推動新南向政策的必要性。
林松煥說，新南向政策之所以「新」，是因為從之前的「單向投資」進化為「雙向交流」，範圍也從東南亞國家擴大到南亞、紐西蘭與澳洲，著重「以人為本」深化人民友誼。
他也提到，過去一年新南向政策在菲國推動的成果豐碩，不論在航空、觀光、經貿、銀行等領域都有極大的成長，預料今年仍可在既有基礎上平穩增進。
駐菲代表處經濟組組長倪克浩說明新南向政策與台商之機會與挑戰，KPMG台灣執行副總經理吳政諺、劉彥伯，分別主講「實現以客戶為中心的銷售轉型」以及「智慧生產與創新服務」，菲國台裔律師林經智分享「菲律賓商業契約常見陷阱」。
菲律賓台商總會總會長林在良表示，這類座談會讓台商們聚集在一起，分享成功與挫敗的經驗，在打拚事業的路上少走很多冤枉路。
座談會最後開放問答時間，駐菲代表處人員就領務、居留與警務等議題提供諮詢，與會台商紛紛表示獲益良多。1060304
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。