新南向政策座談會 旅菲台商獲益多

中華民國駐菲代表處與菲律賓台商總會聯合主辦「新南向政策」座談會，協助旅菲台商了解這項政策帶來的契機與挑戰，以在菲律賓取得更大的成功。

「菲律賓新南向政策暨企業診斷專業座談會」下午於菲律賓台商總會會所舉行，旅菲台商、台企幹部、台商第2代以及駐菲代表處人員逾百人參加。

駐菲代表林松煥從歷史、世界大趨勢、台灣經貿現實等角度，分析推動新南向政策的必要性。

林松煥說，新南向政策之所以「新」，是因為從之前的「單向投資」進化為「雙向交流」，範圍也從東南亞國家擴大到南亞、紐西蘭與澳洲，著重「以人為本」深化人民友誼。

他也提到，過去一年新南向政策在菲國推動的成果豐碩，不論在航空、觀光、經貿、銀行等領域都有極大的成長，預料今年仍可在既有基礎上平穩增進。

駐菲代表處經濟組組長倪克浩說明新南向政策與台商之機會與挑戰，KPMG台灣執行副總經理吳政諺、劉彥伯，分別主講「實現以客戶為中心的銷售轉型」以及「智慧生產與創新服務」，菲國台裔律師林經智分享「菲律賓商業契約常見陷阱」。

菲律賓台商總會總會長林在良表示，這類座談會讓台商們聚集在一起，分享成功與挫敗的經驗，在打拚事業的路上少走很多冤枉路。

座談會最後開放問答時間，駐菲代表處人員就領務、居留與警務等議題提供諮詢，與會台商紛紛表示獲益良多。1060304

(中央社)