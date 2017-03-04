北榮新竹分院提供中醫門診 造福偏鄉

謝承融（前排左一）為新竹子弟，返鄉擔任台北榮總新竹分院中醫科主任。（院方提供）

新竹子弟返鄉服務！台北榮總新竹分院成立新竹縣第1個設在醫院內的中醫科，提供沒有中醫登記的橫山、五峰、峨嵋、尖石、北埔等鄉鎮中醫治療、諮詢，院方從總院禮聘回的中醫科主任謝承融，本身也是新竹子弟。院長彭家勛指出，未來也期盼中醫師可至偏鄉巡迴醫療，造福偏遠地區居民。

彭家勛指出，台北榮總新竹分院是新竹縣內第1間設置中醫科的醫院，由於鄰近鄉鎮如橫山、五峰、峨嵋、尖石、北埔，均無中醫相關醫療院所，因此特別從總院禮聘傳統醫學部醫師謝承融，到新竹分院擔任主任，並照顧新竹地區民眾。

謝承融本身過去均在總院服務，受到完整醫療訓練，謝承融指出，在大型醫院內設置中醫科，能結合西醫，讓患者在術後等狀況，同時接受中、西醫治療，在術後或復健期，透過中醫針灸、治療，可對患者有助益。除此之外，在中醫用藥部分，也能經過更多重的把關、檢驗，用藥更為安全。

現代人壓力較大，中醫強調養生、調理身體為本，謝承融指出，對於有調理體質的患者，可依據節氣、時令、個人體質，搭配食物、用藥等，改善身體不適症狀。台北榮總新竹分院中醫門診除了白天門診外，每周一、三家開夜診，方便民眾、兒童就醫。

(中時)