韓國扒竊集團橫行台北 警101逮5嫌

韓國籍扒竊集團來台作案，在101大樓旁與警方扭打被逮。（陳鴻偉翻攝）

警方起獲扒竊集團的贓物。（陳鴻偉攝）

遭扒竊婦人心有餘悸，述說被扒的經過。（陳鴻偉攝）

62歲李姓韓國籍男子，1月初帶著徒子徒孫來台，針對火車站、捷運站及東區商圈，看準目標扒竊民眾皮包，1名何姓婦人遭偷走3萬9000餘元，李嫌等人在2月3日閃電離境。

北市刑大研判李嫌還會再來台灣，針對李嫌及同夥形貌暗中監控，果然3日李又帶著4名手下來台，並下榻在萬華區某旅社。

刑大肅竊組組長胡玉磊指出，警方隨後派員進行監控，今天中午李嫌等人前往101大樓，鎖定1名婦人慢慢靠近，4名同夥前後包夾被害人，李再從後方抽取她的名牌皮夾，5人以為神不知鬼不覺，躲到附近分贓。

刑事小隊長潘文濱見狀立刻上前，大喊：「police！」眾嫌見狀作勢要跑，過程中並毆打警察，但最後仍被優勢警力制伏，目前正在警局偵訊中，全案擬依竊盜罪送辦。

(中時)