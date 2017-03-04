杉林溪櫻花盛開，綠林染紅妝

杉林溪櫻花盛開，蓊鬱森林添秀色。（廖志晃攝）

杉林溪櫻花盛開，美不勝收。（廖志晃攝）

漫步櫻花林，賞心樂事！（廖志晃攝）

今年因氣候因素，櫻花初綻聲聲慢，遲至2月底才進入盛開期！杉林溪的櫻花林，目前已全面綻放，預估花期到3月中旬，屆時，園區除了已熱情展芳顏的鬱金香，還有王者之香牡丹花爭奇鬥艷！

杉林溪自然教育中心館長江華章表示，園區種植培育各種櫻花，包括粉紅吉野櫻500株、霧社櫻150株、緋寒櫻300株、及特殊種的普賢象櫻大島櫻等。

今年由於冬季偏暖，使得植物花卉生長周期亂了規律，往常逢春節盛開的杉林溪櫻花，遲至228連假才開始盛開，目前花開9成，預計可持續至3月中旬；園區還有鬱金香，國色天香的「牡丹花」也已逐漸盛開，園區奼紫嫣紅、美不勝收！

江華章表示，杉林溪園區海拔標高從1600到1800公尺，擁有大面積的森林、花園、溪流與瀑布，加上茂密森林散發天然芬多精，被譽為台灣高山夢幻仙境！

(中時)