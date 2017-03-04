WBC》警察廳總教練認為台灣最弱 但須注意陳冠宇
經典賽中華隊昨官辦熱身賽與警察廳戰成４比４平手，今休兵一天，全隊也進行情蒐會議，進行最後調整，昨賽後警察廳總教練柳承安說，台灣守備狀況跟以色列差不多，打擊也沒有以前來的出色。
昨役中華隊首場官辦熱身賽，先發投手江少慶2.1局就失3分，防守部分也出現失誤以及許多小瑕疵，柳承安評析，中華隊的守備狀況不是很好，就跟以色列差不多，以前中華隊的打擊者們會展現強大的力量，現在則有不一樣的感覺。
不過柳承安也提到需要注意中華隊的投手，兩位旅日的陳冠宇與郭俊麟，尤其是昨役陳冠宇僅投1.2局就飆出５次三振，讓他印象深刻，即使中華隊今年很若，但陳冠宇還是需要注意的投手。
柳承安也評析，這幾場看下來，荷蘭將會是這組最強的球隊，中華隊則是最組最弱的，不過對於短期比賽，還是需要注意投手群的表現。
(中時電子報)
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