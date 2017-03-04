假退費真詐財 男子遭詐10萬元

警方提醒宅急便詐騙流程。(林郁平翻攝)

電信公司打電話來說要退費，小心是詐騙！一名37歲鄭姓男子去年底申辦門號後，日前接到自稱是「林世傑」的電信公司後勤專員來電，表示鄭男申辦門號時有合約糾紛，電信公司會提供賠償。

因鄭男想把申辦時辦的iPhone7 32G換成iPhone7 PLUS 128G手機，「林世傑」表示，他必須先把手機和差額1萬元宅配至新北市指定門市，之後電信公司會把新手機連同賠償金一併寄給鄭男。

隔日「林世傑」再度來電表示，公司質疑鄭男為何僅交付1萬元即可購買3萬6800元的手機，懷疑其中差額遭自己私吞，要求鄭男補足差額來證明自己的清白。鄭男依言寄出後，對方食髓知味，又向鄭男收取3萬9000元的保證金，但卻遲遲未寄出手機及退費，還用各種藉口要鄭男再寄現金，鄭男察覺有異報案，共損失手機及現金共約10萬元。

刑事表示，這種「假退費，真詐財」的詐騙手法屢見不鮮，但透過宅急便卻是近期才出現，過去歹徒多半冒充健保、監理、電信、稅務等機關，以退費為由要求被害人操作自動提款機，現在卻改以宅急便寄送現金方式收取贓款，藉此取信被害人，警方提醒民眾，切勿聽信任何來電，操作自動提款機或預付款項，同時也呼籲超商及宅急便業者，盡量提醒民眾避免寄送現金，如有疑問可撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

(中時)