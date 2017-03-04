辣模雪碧怒評小模命案：廢死讓一堆人作奸犯科

梁女曾在臉書PO出與雪碧合照。(取自臉書)

雪碧氣憤評小模命案。(取自真雪碧無雙ss臉書)

陳姓小模慘遭閨密梁女設局姦殺案，殘忍手段震驚社會，辣模雪碧也因為梁女兩人合照註解「窩(我)女友」，莫名其妙被捲入，氣到直言：「老娘跟妳很熟嗎？」今日再度於臉書發文，氣憤寫下：「就是有廢死什麼鬼的，才讓一堆人做作姦犯科的，到底有沒有同理心啊？」

因為梁女在臉書一張「窩女友」合照，讓雪碧莫名其妙被捲入，對此，她在臉書直言：「面對今天的聲浪，我是最莫名奇妙的人。假面閨蜜講個壞話就好，何必真的捅刀？」

隨著小模命案越演越烈，今日又扯出梁女就是整起命案主謀，雪碧再度於臉書表示，「就是有廢死什麼鬼的，才讓一堆人做作姦犯科的，到底有沒有同理心啊？」吸引一票網友留言認同「因為死的不是他們的家人」。

(中時電子報)