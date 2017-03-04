男坐輪椅深夜卡路中央 桃警十萬火急解圍

桃警深夜熱心推著行動不便的簡男回家。(蔡依珍翻攝)

59歲行動不便的簡姓獨居男子，今凌晨3點多肚子餓，獨自滑著輪椅外出吃宵夜，沒想到竟遇上輪椅故障、卡在路中央，簡男自個兒使勁努力動，輪椅仍無法前進，卡在桃園區博愛路、永安路口。

所幸桃園警察分局景福派出所警員劉俊農、王政儼巡邏經過，趨前關心，體力透支的簡男連忙求援，2警1人推輪椅、1人開警車護送，成功助簡男返家。

簡男向警說，深夜受困燈光昏暗的路中央很惶恐，深怕有車輛行經沒注意撞上釀成意外，員警解圍讓他鬆了一口氣，沒想到還貼心推輪椅送他回家，讓他感激不已，覺得暖心。

(中時)