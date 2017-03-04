大金蘭花高球賽3輪 蔡佩穎並列18

我要評比

台灣高球女將蔡佩穎在女子高球日巡賽開幕戰的大金蘭花女子高爾夫巡迴賽第3輪，打出3鳥、1柏忌的70桿，3輪合計217桿並列18名。

女子高球日巡賽（JLPGA）2017年球季開幕戰，總獎金1億2000萬日幣（約新台幣3235萬元）的大金蘭花女子高爾夫巡迴賽（Daikin Orchid Ladies Golf Tournament），2日起在日本的沖繩進行4回合共72洞的賽事。

這次共有盧曉晴、蔡佩穎、姚宣榆、劉依貞4名台灣選手參加，比較意外的是，近兩年在賽事衛冕成功的盧曉晴，因為在首輪爆出生涯最差的81桿，因此遭到淘汰，無緣尋求3連霸。

蔡佩穎前兩輪分別打出73桿、74桿，第3輪她抓下3隻小鳥，吞下1個柏忌，打出70桿成績，3輪合計217桿並列18名。

姚宣榆前兩輪分別打出73桿、75桿，第3輪她抓下3隻小鳥，吞下1個雙柏忌，打出71桿成績，3輪合計219桿並列28名。

劉依貞前兩輪分別打出76桿、71桿，第3輪她抓下3隻小鳥，吞下5個柏忌，打出74桿成績，3輪合計221桿並列43名。

日本女將川岸史果（Fumika Kawagishi）前兩輪分別打出74桿、65桿，第3輪她抓下5隻小鳥，吞下1個柏忌，打出68桿成績，3輪合計207桿獨居領先位置。1060304

(中央社)