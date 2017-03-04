台灣太太總動員 協尋在韓失聯台灣女孩

對於來韓度假打工的兩名台灣女孩與家人失聯一事，南韓一汽車銷售網站「寶貝夢」（bobaedream）布告欄上傳韓文翻譯的協尋江芸儀啟事，並透露旅韓台灣太太們也在動員幫忙。

這篇以韓文翻譯的協尋啟事一開頭就呼籲網友看到江芸儀等失聯少女後，請與台灣派駐韓國的單位聯繫，電話為：02-399-2767-2770（中華民國駐韓代表部領務組）。

貼文指出，「很多人關心這則新聞，也請我轉貼。但我覺得目前外交部已經發布消息證實是在韓國失去聯繫，所以用韓文貼給韓國朋友是比較有實質效果。」

貼文說，「網路有好心人士已經翻譯，若有需要請轉貼（轉述）下列韓文給韓國朋友了解。」

接著，貼文就將江芸儀等兩名台灣女孩2月中旬為到韓國打工度假從台灣出境，而在韓國與家人失聯的情況，以及其家人擔憂、敦請韓國朋友給予協助的韓文內容，希望大家相互流傳，盼早日尋獲這兩名台灣女孩。

最後，貼文又以中文寫出：「台灣太太們也都在動員幫忙，但畢竟這是警方才有辦法解決的事情，我們能做的就是翻譯跟在地協助，希望可以幫助到這幾位小女孩。真心希望沒事。」1060304

(中央社)