台灣的大學通識課較多元 陸生較喜愛

國立清華大學副校長陳信文分享，中國大陸學生來台交流，除了修習專業必、選修課程外，會比較喜歡加選通識課程，因為台灣的通識課多元，對他們來說較新鮮有趣。

多所大學與中國大陸交流時，發出承諾書保證不從事「一中一台」等活動，卻被冠上「一中承諾書」的帽子，也因此引發爭議。清大就強調，該「承諾書」只是給研修生能順利來台的文件，校方從不會干預教師的教學內容，更不會限制學生的選課自由。

清大校長賀陳弘在一場活動中就與媒體聊天分享，他觀察，陸生來台灣會比較喜歡選修有關民主政治發展等課程，因為這些課程在中國大陸聽不到；反觀台灣學生到中國大陸交流時，就不會想要去上他們的政治課，因為他們多在上馬克思、列寧與毛澤東等內容。

陳信文指出，中國大陸學生來台學習，仍須按照課程規劃進行選課，除了專業必修、選修課程外，許多陸生都會加選通識課程，因為台灣的通識課程非常多元，讓他們覺得既新鮮又有趣。

陳信文也說，校方從未強迫學生選修何種課程，近日受到關注的「承諾書」，也僅是方便陸生順利通過審批程序的文件，當然有興趣修習兩岸議題的課程，校方也不會阻擋，指出「如果不喜歡教授的上課內容，都可於加退選期限內做調整，讓學生自由選擇、學習」。1060304

(中央社)