曾說賴清德想選2020 柯文哲受訪尿遁

(中央社記者張榮祥台南 4 日電）台南市長賴清德政治動向備受注目，台北市長柯文哲曾說賴清德有意參選2020總統，兩人今天碰面，媒體再次詢問，柯文哲立刻說「我應該先去上廁所」，隨即離開。

柯文哲今天下午率台北市政府團隊造訪台南市永華市政中心，和賴清德及所屬市府團隊交流，2 個小時後，柯文哲和賴清德接受媒體聯訪。

因賴清德送醫師包給柯文哲當紀念品，媒體猜測賴清德是否祝福柯文哲回去當醫師。賴清德立刻否認說，他和柯都是醫師，他有一個醫師包，非常喜歡，才再去買 1 個送給柯，這個醫師包不是當醫師才能用，平時當市長推動市政工作，很多文件也可以收納。柯文哲則說，這個醫師包很難有機會用。

至於是否支持柯文哲連任台北市長，賴清德說，黨中央還未決定。但他表示，柯文哲的功夫在他之上，不在他之下，他連任台南市長的方法，不一定適用在台北市，柯文哲一定有很好的安排。

對於下屆台南市長改選，民進黨多人表態角逐，賴清德說，市府保持中立，不會民調，決定權交給市民，城市的主人決定下一個階段誰來服務，這是他的態度，他也祝福每一個人。

媒體詢問柯文哲曾說賴清德想選 2020，現在還這樣覺得嗎？柯文哲一聽到這個問題就說，「為什麼不問其他」、「我應該先去上廁所」，隨即離開。1060304

(中央社)