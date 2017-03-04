吃苦當吃補！母女三人擠5坪雅房
國一生小涵出身單親家庭，曾與媽媽、姊姊擠在不到5坪大雅房，輪流睡單人床或打地鋪，縱使日子苦不堪言，但一家人在一起就是幸福。國二小芯與單親媽相依為命，課業名列前茅，想當正義女警改善家境，今（4）日兩人獲南高雄家扶獎學金表揚。
小涵母親是大陸籍新移民，一手撫養姐妹倆。媽媽先前在超市工作，日夜班作息顛倒，母女幾乎只剩睡前時光能見面；小涵貼心懂事，常抽空探媽媽的班，母女格外享受便當約會，天南地北分享生活點滴。
小涵回憶，小五到升國一那時，母女3人擠在不到5坪大出租雅房，房內只容一張單人床、一張桌子，她們輪流打地鋪，姊姊在房內讀書，小涵則在公共客廳學習，成績皆名列校排名前段班。
前陣子，小涵母親謀得麵包店穩定工作，一家申請入住高雄市社會住宅，得以改善生活；喜歡美食的小涵，立定志向報考高雄餐旅大學，誓言當名大廚，期待每天親手為家人煮出愛心佳餚。
同樣出身單親家庭的小芯，與媽媽、外祖父母同住，媽媽是臨時清潔工，時常忙於工作，身體操出病來，近來出現貧血、頭暈症狀，小芯假日跟著媽媽去工作，身高172公分的她長大了，充當媽媽小助手擦拭高處門窗。
原本就讀體育班的她，曾拿下市中運跳高第7名，因密集訓練導致功課退步，毅然截然放棄體育之路，全心埋首課業。她為人頗有正義感，看不慣男生欺負女生，就會站出來充當和事佬，受到電視劇影響，她更有意報考警大，維護社會正義外，減輕家裡負擔。
(中時)
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