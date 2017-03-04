東森山林渡假酒店搶「客」 端出客家美食吃到飽
東森山林渡假酒店搶「客」推出改良客菜吃到飽，含服務費659元可選用66道菜色，相當1道菜不用10元，還送泡湯券。
東森山林渡假酒店表示，一般餐廳「吃到飽」多以西餐或港式料理為主，今年開春特別區隔市場推出客家料理吃到飽，66 道改良式客家料理除融合在地客家庄特色，也以養生作為創作料理訴求。
東森山林渡假酒店飄香中餐主廚黃耀廷指出，傳統的客家菜特色為油、鹹、酸、香，則以少油、少糖、少鹽的概念設計符合現代人健康養生觀念與重現古早味的菜單。
東森山林說，現在消費還送金SPA會館1至4樓當天入場券，除可以免費使用山林美人溫泉湯、冷水池與半露天式香氛池、烤箱、蒸氣室、室內游泳池和健身房。
(工商)
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