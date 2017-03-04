「海研二號」漏油汙染？ 海大：第一時間處理完畢

海研二號昨天維修不慎漏油。(民眾提供)

國立臺灣海洋大學所屬研究船「海研二號」昨天午後停泊基隆碧砂漁港，卻在維修時油汙不慎流入港中，事後朝油汙潑灑化油劑卻造成港面產生大片白色泡沫，被網友發現拍照並PO到臉書社團，寫下「整桶油漆往海面倒」，引發網友討論。對此海大解釋，研究船維修不慎漏油，但第一時間已做除油，避免汙染。

對此海大昨天解釋，「海研二號」前天正在進行腳絞盤機維修卻不慎滑油溢出，又因船隻晃動，造成油漬流到船邊，事後研究船人員發現立即使用化油劑處理油汙，因為化油劑與油起作用產生白色泡沫，才會引起民眾誤會「潑漆」。

(中時)