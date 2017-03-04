HBL》連霸學姊坐一排 永仁爭冠MVP們喊讚

永仁2連后冠軍成員陳薇安、林文佑、黃鈴娟、戴宜庭(左至右)4日準決賽到場挺學妹。(林宋以情攝)

永仁高中4日HBL準決賽53比45撂倒奪冠熱門之一滬江高中，5年內第4度挺進冠軍戰，兩年前率領永仁締造2連后的冠軍成員，陳薇安、黃鈴娟、戴宜庭、林文佑也坐到永仁加油區力挺。

101學年為永仁捧起隊史首冠，隔年締造2連霸，陳薇安、黃鈴娟分別是這兩屆的年度MVP，同期冠軍成員還有戴宜庭、林文佑，4人如今都在UBA戰場披文化大學戰袍，趁球隊練習之暇來替學妹加油。

見永仁相隔一年再挺進決賽，陳薇安也為學妹比讚，直呼拚勁十足，「全隊僅有高一、高二沒有高三球員，還能擊敗滬江，真的打得很好。她們每一顆球都沒有放棄，防守守得太精彩。」

(中時電子報)