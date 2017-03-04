愛河辦鐵人三項 憂鬱婦突縱身跳河

高雄愛河國際鐵人三項4日上午舉行，今早8時10分1名家住岡山的53歲王姓婦人卻突然往愛河縱身輕生，被賽會待命的高雄巿水上救生協會人員救起，王婦雖口吐白沫但送醫保住一命。轄區新興警分局前金所調查，王婦有逾10年憂鬱病史，今日是趁家人不注意跑到愛河尋短。

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(中時)