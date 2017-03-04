社教館飄懷舊風 大小朋友玩龍鬚糖

社教館今天舉辦親子活動，大小朋友學習製作龍鬚糖。（柯宗緯攝）

高雄市立社會教育館園區今天熱鬧非凡，活動有傳統美食龍鬚糖、動漫遊戲創作展、cosplay活動、南區全國音樂比賽。報名屬於秒殺級的「古早時代帝王點心~龍鬚糖」活動，3月4日在社教館中庭熱鬧登場。

「龍鬚糖」在傳統美食享有獨特的地位，因為它出身不凡。相傳是清朝時，雍正皇帝於宮內享用滿漢全席之後，御廚們現場拉製麵線糖供皇帝作為甜點享用。因其形狀像極了龍的鬍鬚，皇帝享受如此奇特形貌及獨特風味後，龍心大悅，賞賜眾妃子並特封麵線糖為龍鬚糖，聲名遠播，名氣流傳到民間,至今仍受大眾喜愛。

今天主辦單位特別聘請教學經驗豐富的街頭藝人陳煖老師蒞臨指導。陳老師說，大家沒經驗沒關，放手大膽做就對了。大孩子認真的用力拉，力氣小的小孩和爸、媽一起拉，經過約30分鐘時間，200多位親子的龍鬚糖創作，讓現場散發著淡淡的麥芽香。小孩滿嘴龍鬚糖，臉上沾滿玉米粉，讓家長忙得樂翻天。

3歲歐柏漢小弟住小港區，媽媽帶他和表哥一起參加，媽媽負責製作龍鬚糖，歐小弟則坐在桌上享受帝王美食。聽主辦單位說：「今天的帝王點心~龍鬚糖，經過10年重現社教館」。歐媽媽直說今天真是很特別和幸福的親子活動。

家住鳳山區陳姵希、陳姵妍雙胞胎姊妹全家來參加活動，2姊妹雖然才3歲，能幫忙灑玉米粉，協助爸、媽能順利做出龍鬚糖，2姊妹滿臉的玉米，可見她們的認真，當然滿嘴龍鬚糖也是最好的鼓勵。

主辦單位社教館表示， 今天的「古早時代帝王點心~龍鬚糖」活動，能讓孩童與家長藉由互助協力的模式，共同完成美味可口的成品，可以訓綀手、眼的協調性，更能拉近親子之間的距離，培養更多的小朋友及家長們對中華傳統美食產生興趣，承啟傳薪傳承美食文化達到寓教目地。

(中時)