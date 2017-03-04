桃猿熱身賽遭耐克森2軍逆轉 梁家榮3安白打

梁家榮單場擊出3支安打，桃猿仍輸華城英雄。(資料照 謝明祚攝)

Lamigo桃猿梁家榮4日在自辦熱身賽，對韓職耐克森2軍華城英雄單場擊出3安，無奈7局上被對手攻下6分，終場桃猿9比12遭逆轉，讓他的3安沒能為球隊建功。

兩隊這場比賽戰成打擊戰，桃猿最多以7比3領先，但朱俊祥7局上中繼只投0.1局就被擊出4支安打，加上守備失誤，這局失6分，種下敗因。

桃猿先發投手林樺慶，此役表現不理想，主投5局被擊出5安打，外加5次保送失3分，狀況還在調整中。

(中時電子報)