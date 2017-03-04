應召站推「泰國洗」 嫖客蜂擁遭警破獲

警方逮捕4名大陸籍賣淫女子。（陳鴻偉翻攝）

業者利用微信發送訊息攬客。（陳鴻偉翻攝）

警方在浴室發現泰國洗專用的氣墊床。（陳鴻偉翻攝）

20多年前風行一時的情色服務「泰國洗」，日前悄悄在北市死灰復燃。1家名為「好萊塢」的應召業者，找來大批大陸籍女子，申請觀光簽證來台，以每次3700元提供這種性服務，由於噱頭十足，吸引不少尋芳客前來一探究竟。萬華分局警方經循線追查，2日前往康定路某旅社，一舉查獲4名賣淫陸女及林姓負責人，現場並起獲氣墊床、保險套、精油等多樣證物，全案依妨害風化及社維法送辦。

警方指出，泰國洗性服務類似「殘廢澡」，男客躺在按摩床上，女方以自己身體沾肥皂幫其擦澡，最後再進行性交易，20多年前十分風行，大小泰國洗浴在各處林立，但近年已很少聽聞。

萬華警方日前獲報，康定路某旅館內，最近入住大批陸女，疑在提供性服務，經深入追查，發現幕後是名為「好萊塢」的應召站，以泰國洗浴為號召，透過微信軟體大打廣告，因特殊服務因此生意極佳。

2日下午警方持搜索票前往旅社，當場查獲29歲林男，與1大陸女子進行性交易，現場陸續逮捕33歲王姓、36歲霍姓等4名陸女，以及櫃台的52歲林姓負責人。

4名陸女坦承以觀光名義來台，每次交易可拿1800元，其中陳姓女子原本3日就要離境，不料離開前一天被逮，在警局大嘆倒楣，警方偵訊後，將眾人分別送往北檢裁處，另擴大追查幕後業者的行蹤。

(中時)