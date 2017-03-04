翠柏新村嵩齡園遊會 300長者重溫浪漫
新北市汐止翠柏新村老人安養中心4日上午舉辦嵩齡園遊會，近300名平均年齡85歲的長者組成千歲打擊樂團表演打擊樂器，還大玩Cosplay秀，穿上傳統中式喜慶禮服，重溫當新郎倌和新娘的浪漫時光，現場歡笑聲不斷，展現長者樂活精神。
新北市社會局長張錦麗表示，翠柏新村為新北市214個老人福利機構中最長壽的機構，長者平均年齡85歲，百歲以上人瑞有6位，院區環境有利於長輩健康促每位長者都健康充滿歡笑，也希望有機會邀請長者們組成的千歲打擊樂團至市府表演。
翠柏新村老人安養中心今年正逢32周年慶，位在山上遠離都市塵囂，園區幅員廣大，中心設置有安養區及長照區，提供長者如家庭般的細心照顧，是長者們健康樂活的秘訣。目前在翠柏新村的嵩齡人口密度居全台之冠，堪稱是台灣的長壽村。
嵩齡園遊會除了安排特色點心及趣味小舖，院方還貼心準備鳳冠霞帔傳統中式結婚禮服，長者們個個打扮成新郎倌、新娘，重溫年輕浪漫時光，在家屬及志工的陪伴下，歡度一場歡樂溫馨的園遊盛會。
(中時)
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