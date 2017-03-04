班克西打造景色最差飯店 反映以巴爭議

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神出鬼沒的英國街頭藝術家班克西（Banksy）今天在伯利恆（Bethlehem）開了家旅館，緊臨以色列受爭議的分隔牆。這是他在巴勒斯坦自治區最新展示的藝術作品。

法新社報導，「圍牆飯店」（Walled Off Hotel）距離分隔約旦河西岸占領區的高牆僅4公尺，而所有客房都面朝這座牆。

班克西聲明說：「這是全世界景色最差的飯店。」

班克西沒有親自出席開幕典禮，但他有數十件新作品就在牆上。

英國「衛報」（The Guardian）報導，班克西說：「牆壁現在是很夯的話題，但我早在（美國總統）川普讓它變酷前就迷上它了。」

發言人表示，這是他多年來規模最大的新收藏。

飯店經理薩爾沙（Wissam Salsaa）說，20日起客房將開放出租，最低價的是上下舖客房，1張床位每晚30美元（約新台幣929元）。

班克西在全部9間客房皆仔細營造出逝去的奢華感，每間都帶有他典型的創作風格。

在1張床上，就有1名以色列軍人與巴勒斯坦抗議者打枕頭戰的塗鴉，另一間房則有1幅畫顯示似乎播著美國有線電視新聞網（CNN）的電視被打破了。（譯者：中央社周莉芳）1060304

(中央社)