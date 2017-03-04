班克西打造景色最差飯店 反映以巴爭議
神出鬼沒的英國街頭藝術家班克西（Banksy）今天在伯利恆（Bethlehem）開了家旅館，緊臨以色列受爭議的分隔牆。這是他在巴勒斯坦自治區最新展示的藝術作品。
法新社報導，「圍牆飯店」（Walled Off Hotel）距離分隔約旦河西岸占領區的高牆僅4公尺，而所有客房都面朝這座牆。
班克西聲明說：「這是全世界景色最差的飯店。」
班克西沒有親自出席開幕典禮，但他有數十件新作品就在牆上。
英國「衛報」（The Guardian）報導，班克西說：「牆壁現在是很夯的話題，但我早在（美國總統）川普讓它變酷前就迷上它了。」
發言人表示，這是他多年來規模最大的新收藏。
飯店經理薩爾沙（Wissam Salsaa）說，20日起客房將開放出租，最低價的是上下舖客房，1張床位每晚30美元（約新台幣929元）。
班克西在全部9間客房皆仔細營造出逝去的奢華感，每間都帶有他典型的創作風格。
在1張床上，就有1名以色列軍人與巴勒斯坦抗議者打枕頭戰的塗鴉，另一間房則有1幅畫顯示似乎播著美國有線電視新聞網（CNN）的電視被打破了。（譯者：中央社周莉芳）1060304
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。