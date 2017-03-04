COMEBUY規避加班費 勞團爆總店主動聯繫
知名飲料店COMEBUY昨天被勞工指控用第3方手法規避加班費，勞團今天再度表示，有COMEBUY加盟主匿名投訴，是公司主動表明「威顧」可協助加盟店處理排班。
台灣工人先鋒協會與飲料店COMEBUY(長沂國際實業)前員工昨天說，COMEBUY強迫員工簽合約，將加班與假日工時轉移到「威顧集團」，只發薪水、未發加班費；COMEBUY說，指控與事實不符，並已全力加強對加盟主及店長的法令宣導及輔導。
台灣工人先鋒協會今天再表示，兩名COMEBUY前員工，1名是COMEBUY政大直營店的員工，另1名則是COMEBUY直營旗艦店COMEBUY Tea的員工。這兩位員工都是直接受雇於COMEBUY總店，與加盟店毫無關聯。
台灣工人先鋒協會說，請COMEBUY勿將責任推卸給加盟店，也盡快恢復直營店員工法律所保障的權益。
此外，台灣工人先鋒協會表示，有收到COMEBUY加盟主的匿名投訴，表示是公司主動向他們聯繫指出，威顧可協助加盟店處理排班等事宜。台灣工人先鋒協會說，雖然信中未直接表明可將勞務轉移至威顧，但顯然是總公司與威顧公司接洽，而非加盟店。
台灣工人先鋒協會認為COMEBUY要求加盟店負責人(及加盟主)必須每日在店內值班最少9個小時，也透露出國內加盟連鎖總店與加盟店權力關係不對等的現象。
台灣工人先鋒協會呼籲，COMEBUY盡速恢復直營店員工各項法律保障的權益，並返還積欠加班費，接受勞動單位的檢查並繳納罰款。1060304
(中央社)
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