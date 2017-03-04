口湖滯洪池畔綠意盎然 打造觀光勝地
雲林縣政府今天在口湖鄉植樹，宜梧滯洪池畔假以時日，將散發更多盎然綠意，縣長李進勇呼籲民眾，植樹守護台灣。
雲林縣政府在口湖鄉宜梧滯洪池畔，舉辦「植樹護林、守護臺灣—為孩子植下綠色天空」慶祝3月12日植樹節活動，雲林縣府團隊、農委會林務局南投林管處、多名鄉鎮長及各界參與。
李進勇指出，口湖宜梧滯洪池擁有豐富的自然生態，藉著池畔植樹，將來綠蔭成林，加上周邊建設，未來可望成為台灣西部另一觀光休閒熱點。
李進勇也呼籲民眾，植樹可以淨化空氣、美化環境、涵養水土，好處相當多，希望大家一起來植樹，守護台灣、守護地球。
南投林管處表示，宜梧滯洪池位在雲林成龍溼地和嘉義鰲鼓溼地之間，林務局規劃打造「西部溼地廊道」，將在滯洪池畔種植小葉南洋杉、銀葉樹、草海桐、白水木及黃槿等抗風樹種。
南投林管處宜梧滯洪池四周，種植可定砂的馬鞍藤，減少揚塵及外來入侵植物為害，李進勇說，今天大小朋友們種下的每一棵樹苗，都將成為溼地保育中的重要角色。1060304
(中央社)
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