姚亦晴闖歌壇 父管嚴猛查勤
20歲新人歌手姚亦晴今天舉辦首場簽唱會，直呼緊張到想吐，最怕沒人來、唱歌忘詞。爸爸管很嚴，每小時就打一通電話給她；坦言曾被粉絲跟蹤，讓她很害怕。
姚亦晴（Shiny）兩年前發行首張EP，歷經培訓，推出首張個人專輯「Getting Stronger 漸強」，下午在台北西門紅樓前廣場舉辦首場簽唱會，唱跳舞曲「IfYou Want Me」登場，玩砸派機擊敗男粉絲，她笑認不想輸。
談起心情，姚亦晴直呼非常緊張，昨晚想過真的沒人來、唱歌忘詞怎麼辦？緊張到失眠、想吐，上台前一直想跑廁所，只好憋尿硬撐。朋友組團到場相挺，但她怕壓力太大，要爸媽別來。
爸爸原反對她進軍演藝圈，好不容易才說服，姚亦晴坦言曾擔心是一片歌手，想衝刺10年，拚出成績讓大家看見；公司沒下禁愛令，但她現在無法談戀愛，心態就是想好好唱歌。
目前與父母同住，姚亦晴說，爸爸管超嚴，每天行程都要先報備，大概每小時就打一通電話給她，有經紀人陪同工作後才較放心。曾被粉絲跟蹤，要求合照後還是一直跟著，她原本要去搭捷運，改坐計程車趕快離開，直呼真的很害怕。1060304
(中央社)
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