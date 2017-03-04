金正男紋身藏玄機 雙魚寓意兄弟相爭
金正男腹部上的紋身，除了是鑒證死者身份的重要線索外，其中似乎也暗藏著北韓政治世家兄弟相爭的戲碼。金正男紋身特殊之處，在於雙鯉魚圖案。
馬來西亞「星洲網」4日報導，近日來舉世矚目的莫過於金正男之死，其案情一直撲朔迷離，金正男遺體上的紋身圖案，當中又帶有什麼含義呢？
馬國紋身師黃添發說，金正男身上的紋身是一個十分古老的紋身圖案，名為「魁星點斗，獨占鰲頭」。在日本則叫「鬼若丸」。
「這個紋身樣式由來已久，其中一個比較熟悉的說法是：該圖案由唐代開始，迄今已經有千多年歷史，從唐代讀書人的幸運神『魁星』，在日本人前去中國學習那裡的文化，把這個圖案帶入自己的國土後，演變成日本黑社會如今的守護神『鬼若丸』。」
他認為，紋身者通常都會在身上紋一個「魁星」（或「鬼若丸」）以及一條龍頭鯉魚身的大鼇魚圖案，不過金正男身上卻有兩條鯉魚，這是很耐人尋味的。
黃添發說：據我所知，金正男與弟弟，即北韓領導人金正恩有家族鬥爭，我相信這紋身圖案有更深一層的意義，兩條鯉魚更代表著這一對兄弟數十年來的恩恩怨怨。
(中時電子報)
文章來源：金正男文身藏玄機？雙鯉魚或寓意兄弟相爭
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