護理師小創意大體貼 研發作品申請專利

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中華民國護理師護士公會全國聯合會今天在義大皇家酒店登場。（柯宗緯翻攝）

中華民國護理師護士公會全國聯合會今（4）日上午在義大皇家酒店六舉行全國會員代表大會，高雄市副市長許銘春、衛生福利部長陳時中、司長石崇良及立法委員黃昭順、林岱樺等蒞臨。

護理師全聯會為讓病人享有更精進、貼心的護理照護技術，鼓勵白衣天使在工作中發揮小創意大體貼的巧思。辦理護理創新競賽獎及護理研究成果獎，榮獲優良獎之創新作品共三案。

其中，慈濟技術學院林祝君老師創新研發「輸液止逆裝置」，作品已申請專利，源起於林老師發現靜脈注射時常因回血導致血液凝塊阻塞血管，需拔針重新施注，因秉持「人傷我痛、人苦我悲」的護理精神而研發「輸液止逆裝置」，讓病人免於重複挨針之苦。

因應國內少子化問題，提高新生兒存活率，成為醫療照護一大課題，國泰綜合醫院廖麗婘護理長以結合寧握築巢理念研發「仿子宮嬰兒巢照護結構」，使新生兒在X光檢查時能正確擺位，避免影響判讀。

三軍總醫院廖加怡護理師研發「拆卸型二合一保護手套」，用於必要之保護性約束，為一既可增加病人安全舒適，又可提升照護效能之優質輔助醫療用品。

(中時)