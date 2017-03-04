護理師小創意大體貼 研發作品申請專利
中華民國護理師護士公會全國聯合會今（4）日上午在義大皇家酒店六舉行全國會員代表大會，高雄市副市長許銘春、衛生福利部長陳時中、司長石崇良及立法委員黃昭順、林岱樺等蒞臨。
護理師全聯會為讓病人享有更精進、貼心的護理照護技術，鼓勵白衣天使在工作中發揮小創意大體貼的巧思。辦理護理創新競賽獎及護理研究成果獎，榮獲優良獎之創新作品共三案。
其中，慈濟技術學院林祝君老師創新研發「輸液止逆裝置」，作品已申請專利，源起於林老師發現靜脈注射時常因回血導致血液凝塊阻塞血管，需拔針重新施注，因秉持「人傷我痛、人苦我悲」的護理精神而研發「輸液止逆裝置」，讓病人免於重複挨針之苦。
因應國內少子化問題，提高新生兒存活率，成為醫療照護一大課題，國泰綜合醫院廖麗婘護理長以結合寧握築巢理念研發「仿子宮嬰兒巢照護結構」，使新生兒在X光檢查時能正確擺位，避免影響判讀。
三軍總醫院廖加怡護理師研發「拆卸型二合一保護手套」，用於必要之保護性約束，為一既可增加病人安全舒適，又可提升照護效能之優質輔助醫療用品。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。