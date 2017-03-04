通緝犯！ 中隊長追逐百公尺逮人

台中保安大隊第一中隊盤查賴嫌竟是逃了5年的毒品通緝犯。（照片由警方提供）

台中保安大隊第一中隊的員警日前執行巡邏於文昌東5街發現可疑違停車輛，坐在副駕駛座有傷害、毒品等多項前科的31歲賴男見到警察，下車拔腿就跑，員警追捕經查發現賴竟是逃了5年的毒品通緝犯，警訊後將賴解送彰化地方法院檢察署歸案。

警方表示，當員警靠近發現車內坐滿5人， 遂請車內人員下車接受警方盤查，而站在副駕駛座附近，有公共危險、妨害公務、傷害、毒品等前科的賴男在等待查驗身分時，自以為神不知鬼不覺，自顧自地往前走欲逃避警方盤查，便被中隊長黃欽洲立即尾隨跟上。

警方指出，賴男步行50公尺後見警方尾隨即拔腿狂奔，黃欽洲也不是省油的燈，雙方街頭追逐約數百公尺，最後賴即被身手矯健的黃欽洲追上施以逮捕術扣住手腕，隨後支援的員警合力將賴壓制逮捕。

賴男被逮後氣喘吁吁，表示跑得又累又渴，要求員警拿車上檳榔給他吃讓他壓壓驚，員警將他帶回偵辦，訊後解送彰化地方法院檢察署歸案。

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(中時)