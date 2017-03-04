HBL》南山兵多將廣 尋求衛冕差一步
備受矚目的HBL男子組準決賽，由南山高中對決能仁家商率先登場，兩隊本屆特別有緣，每個階段都曾交手，能仁雖取得2勝，但兩隊在8強賽交手，卻是由南山帶走勝利，準決賽再度狹路相逢，能仁謝亞軒再度狂飆25分，但南山整體戰力略勝一籌，終以67比56獲勝，連續兩屆闖進冠軍賽，繼續往連霸之路邁進。
尋求衛冕的南山高中，面對能仁家商不敢大意，展現兵多將廣的優勢，上屆奪冠班底李家慷領軍，升上高二更為成熟的新人王陳又瑋與張鎮衙一同衝鋒，其中張鎮衙上半場就轟進3個三分球，是南山中場以37比26取得領先的關鍵。
易籃再戰，能仁家商謝亞軒三分球帶起反攻氣勢，搭配高二中鋒陳范柏彥在內線逞威，但南山高中李家慷連投帶傳穩住局面，儘管他第4節剩餘7分07秒就提前5犯離場，不過高三隊友黃建智在禁區積極搶攻，繳出「雙10表現」，無論單打或第二波攻勢，都讓對手吃足苦頭，也是南山保持領先進而取勝的功臣之一。
(中時電子報)
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