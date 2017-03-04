陽明山賞櫻季 警出動機動派出所貼心服務
陽明山上千株的櫻花開始盛開，今(4)日還有春日嘉年華踩街活動，北市保安警察大隊與北投分局為維護遊客的安全及交通順暢，在活動現場設置機動派出所加強為民服務工作，服務項目包括受理報案、活動現場安全維護、交通秩序疏導、處理臨時事故、故障抛錨車輛排除、旅遊諮詢以及現場動線指引等。
機動派出所並在現場發送各式預防犯罪宣導品，進行防詐騙宣導工作，讓民眾隨時能夠提高警覺，考量近日寒流來襲，可能會導致有慢性心血管疾病的賞花民眾中風或心肌梗塞等意外情況，機動派出所還特地準備自動體外心臟電擊去顫器(AED），以及時搶救生命時使用。此外，員警也貼心準備暖暖包及熱薑茶等，提供需要的民眾索取。
(中時)
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