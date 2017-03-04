早稻田野球紀念賽台中開打 球迷嗨翻
日本早稻田大學野球部與台灣棒球界交流滿百周年，為了紀念長久台日棒球友好關係，早稻田大學台灣校友會與中華民國棒球協會從1日起至5日止在全台4大城市舉辦棒球交流賽，今天第3場到台中市與台灣體育大學棒球隊展開交流賽，場邊早大野球應援部與台灣球迷啦啦隊加油吶喊不斷，全場沸騰。
由市長林佳龍德、早稻田大學台灣校友會長林滄智、台體大校長林華韋等人開球後，台日球隊隨即展開激烈對戰；林佳龍致詞時表示，今年台日棒球交流滿百週年慶，早稻田大學野球部再度到台灣以球會友，相當開心，尤其第一次到台中比賽，透過棒球更牽起彼此情誼。
林佳龍指出，棒球是台灣與日本共同愛好的運動項目，更是具體呈現運動家精神的最重要項目，很高興看到台灣電影KANO喚起國人對棒球的美好記憶，期待台灣棒球隊能在2020年東京奧運的男棒女壘賽事為國爭光。
早稻田台灣校友會長林滄智表示，希望藉由紀念經典賽強化台日兩國民間情誼，並加強棒球運動交流，今年慶祝早稻田來台比賽100年紀念，盼接下來的100年，台灣與日本將有更進一步的合作。
「全壘打，全壘打」台體大球員一上場，死忠球迷加油聲不斷，聲音加動作，熱情破表，早大野球應援部招牌熱血吶喊聲也成為場邊焦點，台日野球紀念賽，兩隊球員展現精彩球技，讓期盼已久的球迷們熱血沸騰。
(中時)
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