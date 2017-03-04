蒸汽火車穿梭櫻花海 阿里山花季看得到

阿里山花季限定！蒸汽機車穿越在櫻花樹下，相當唯美。(嘉義林管處提供)

蒸汽機車穿越櫻花海，這幅唯美畫面將於阿里山花季10日熱鬧登場。嘉義林管理處表示，蒸汽機車只在特殊節日才會出現、行駛，尤其在百花盛開的阿里山花季期間，機會難得。

嘉義林管處表示，阿里山花季為期近1個月的時間，從3月10日至4月10日，阿里山森林鐵路沼平線在開幕當天，以每周三上午時段指定班次，行駛蒸汽機車與4節檜木車廂。

若民眾想拍蒸汽機車穿梭在櫻花樹下的畫面，台北科技大學文發系攝影講師余信賢建議遊客可站在阿里山派出所前的階梯捕捉，如當天為晴天，感光度可調低，快門速度調整在200分之1秒左右，在依現場光線調整光圈，或是選擇使用STC CPL濾鏡，並盡量以腳架來輔助拍攝，維持畫面平穩，都有很好的效果。

(中時)